Flixbus-Fahrer fährt zu lange

Am Donnerstag, in den frühen Morgenstunden, wurden von der Kantonspolizei Schwyz und der Grenzwacht in der Nähe von Brunnen eine Kontrolle durchgeführt. Dabei ging der Polizei ein Car ins Netz, dessen Fahrer seine Lenkzeit überschritten hatte. Dabei handelt es sich um einen Flixbus, bestätigt David Mynall, Mediensprecher der Kantonspolizei Schwyz, auf Anfrage von FM1Today. Der Chauffeur wurde angezeigt.

In einem anderen Car, waren vier Personen, welche keine Einreise-Papiere für die Schweiz hatten. Sie wurden vorübergehend festgenommen und müssen sich bei der Staatsanwaltschaft verantworten.

Ausserdem wurde ein 30-jähriger Autofahrer angehalten, welcher wohl unter Drogen unterwegs war. Er musste sich einer Blut- und Urinprobe unterziehen. Insgesamt wurden 12 Fahrzeuge gründlich kontrolliert.

(Kapo Schwyz/ham)