Tausende pilgern zu Zeffirellis Sarg

Tausende Menschen haben sich am 17. Juni 2019 in Florenz vom verstorbenen Film- und Opernregisseur Franco Zeffirelli verabschiedet. Zeffirelli war am 15. Juni im Alter von 96 Jahren verstorben. © Keystone/EPA ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI

Tausende Touristen und Italiener sind am Montag zum Rathaus Palazzo Vecchio in Florenz gepilgert, um sich von Franco Zeffirelli zu verabschieden. Der Opern- und Filmregisseur war am Samstag im Alter von 96 Jahren verstorben.