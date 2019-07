Leicht und unbeschwert und doch mit einer Prise Wehmut ist es dem 31-jährigen Sänger gelungen diesem Titel seine ganz eigene, starke Note zu geben – nicht zuletzt durch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Mathias «Matze» Roska und Gerd Jakobs. Die beiden TopProduzenten haben es auf hervorragende Art und Weise geschafft, Florian Fesl «Ich will nur Liebe» auf den Leib zu «schneidern» und unterstreichen damit den musikalischen Stil und die Vielfältigkeit des heimatverbundenen Sängers. Mit «Ich will nur Liebe» bekommt man zeitgenössischen, modernen Pop-Schlager der neuen Generation zu hören.

Florian Fesl überzeugt erneut mit seiner vielseitigen Stimme die diesen Song so gefühlvoll und emotional macht – getreu dem Motto: um Glück zu finden muss man die Liebe erleben. Den ersten Berührungspunkt mit den «Brettern die die Welt bedeuten» hatte der gebürtige Bayer mit sieben Jahren, als er auf einer Familienhochzeit das Brautpaar mit einem Lied überraschen durfte. Ab dem Moment hatten «Feuerwehrmann» und «Astronaut» keine Chance mehr – der Berufswunsch «Musiker» war geboren. Heute blickt Florian Fesl bereits auf eine beachtliche Musikkarriere zurück und zählt zu den erfolgreichsten Künstlern in der Schlager- und Volksmusik. So war er nicht nur in zahlreichen TV-Shows wie dem Musikantenstadl, TV Total, dem ZDF Fernsehgarten oder auch der ARDShow «Immer wieder Sonntags» zu Gast (hier nahm er allein 12(!) Mal innerhalb eines Jahres an der «Sommerhitparade» teil), sondern begeisterte auch auf nationalen wie internationalen Tourneen und Konzerten das Publikum. Den bisher größten Meilenstein legte Florian Fesl zusammen mit seiner damaligen Partnerin Belsy im Jahr 2010 – dort gewannen sie den Grand Prix der Volksmusik.

Im Frühjahr 2020 soll das neue Album erscheinen, mit dem er sein 20jähriges Bühnenjubiläum feiern will. (Telamo)