Florian Timm – Die Liebe siegt sowieso

„Ich liebe dich“ und zwar „genauso wie du bist!“- du musst dich nicht verstellen und darfst einfach du selbst sein.

Florian Timm weiss, dass es gerade die kleinen Macken und Fehler sind, die uns ausmachen und zu ganz besonderen, individuellen, liebenswerten Menschen machen. Er möchte denjenigen Mut machen, die an sich zweifeln und Angst haben, für jemanden vielleicht nicht genug zu sein.

Egal ob jung oder alt, groß oder klein, dick oder dünn, laut oder leise – die Liebe ist grenzenlos. Florian weiß: „Liebe ist so vielfältig wie das Leben selbst und das ist so wunderschön, weil es unsere Welt bunter und somit zu einem wahnsinnig tollen Ort macht“.

Musikalisch bleibt sich Florian treu und liefert jungen, energetischen Schlager, der mit seiner positiven Power zum Mitsingen und Tanzen einlädt.

Auch bei „Ich lieb dich sowieso“ hat sich der aufstrebende Künstler wieder für das Produzententeam vom Atlaswerk entschieden, das bereits für bekannte Schlager-Größen wie Ross Antony, Stefan Mross oder Anna Maria Zimmermann an den Reglern saß.

An alle Paare, frisch Verliebte & an alle, die noch auf der Suche sind – Für irgendwen bist auch du das größte Glück und dann wirst du sagen: „Egal was auch passiert – Ich lieb’ dich sowieso!“ (Telamo)