Das Mammut-Flossrennen findet statt

Zum traditionellen Rennen auf der Sitter und Thur gehört auch das alljährliche Zittern, ob das Rennen am gewünschten Datum durchgeführt werden kann. Am frühen Sonntagmorgen hat das OK entschieden: Das Rennen findet statt. «Gewitter sind erst auf den Abend angesagt. Wir werden bestimmt vorher den Anlass beendet haben», sagt Philpp Eugster zu FM1Today. Das Rennen startet um 10 Uhr.

Die Zeichen dafür standen schon am Samstag gut, wie Eugster gegenüber FM1Today bestätigte: «Die ganze Organisation ist für Sonntag aufgegleist.» Laut Philipp Eugster vom Flossrennen OK stimmt die derzeitige Qualität, Menge und Temperatur des Wassers, so dass die Sicherheit gewährleistet sei. Alle Informationen zum Flossrennen findest du hier.