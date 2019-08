Flüchtlinge verlassen Hilfsschiff «Ocean Viking» in Malta

Die über 350 Flüchtlinge wurden nach der Ankunft im Hafen von Valletta auf dem Rettungsschiff "Ocean Viking" mit Bussen weitertransportiert. © KEYSTONE/AP/RENE ROSSIGNAUD

Nach fast zwei Wochen auf dem Mittelmeer haben die 356 Flüchtlinge von dem Rettungsschiff «Ocean Viking» wieder festen Boden unter den Füssen. Am Freitagabend gingen die Geretteten in Malta an Land.