Flüchtlinge können bald aus Schiff aussteigen

Die Flüchtlinge an Bord des blockierten Rettungsschiffs der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch dürfen nach fast zwei Wochen an Land. Sieben EU-Länder hätten sich zur Aufnahme der Menschen bereiterklärt, sagte Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte am Mittwoch.