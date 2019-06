Flüela- und Klausenpass öffnen so spät wie seit lange nicht mehr

Bevor die Passstrasse über den Flüela freigegeben werden konnte, mussten Lawinen gesprengt werden. Im Bild die Däscher Lawine. © TBA GR

Im Kanton Graubünden ist am Dienstag der Flüelapass geöffnet worden. Der Übergang zwischen Davos und dem Unterengadin ist in den letzten 20 Jahren noch nie so spät freigegeben worden. Auch der Klausenpass öffnet am Mittwoch so spät wie schon lange nicht mehr.