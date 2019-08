Flugbetrieb in Hongkong läuft wieder

Nach der Schliessung des Flughafens in Hongkong aufgrund von Protesten sollen am Dienstag wieder Flüge auf dem Airport abgefertigt werden. © KEYSTONE/AP/VINCENT THIAN

Nach der Streichung aller Flüge am Hongkong Airport aufgrund der Proteste gegen Polizeigewalt ist der Flugbetrieb am Dienstag wieder angelaufen. Dies bestätigte die Flughafenverwaltung am Dienstagmorgen.