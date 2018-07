Flughafen-Bus ab Chur bleibt

«Der Flugbus transportierte am Wochenende den 100. Fahrgast von Chur nach Zürich», heisst es in einer Mitteilung. Seit Ende Juni ist der Bus im Einsatz und bereits nach drei Wochen zieht die Stadtbus Chur AG eine positive Zwischenbilanz und verlängert den Testbetrieb bis Ende Oktober.

Dass bereits 100 Gäste in drei Wochen transportiert werden konnten, zeige, dass der Bus den Bedürfnissen der Bündner entspricht. Vor allem durch den Betrieb während der Herbstferien, sollen weitere Erfahrungen gesammelt werden.

Die Busse verkehren zu Randzeiten von Chur nach Zürich. So fährt der erste Bus um 2:45 Uhr und der letzte kommt um 1:45 Uhr in Domat/Ems an.

Die Fahrt von Chur nach Zürich Flughafen kostet für eine erwachsene Person 59.- Franken, für ein Kind 29.- Franken. Für den Testbetrieb bis im Herbst gibt es einen Bus mit sieben Plätzen.

