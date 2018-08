Flughafen Frankfurt wegen Polizeiaktion zum Teil geräumt

In Frankfurt ist ein Teil des Flughafens geräumt worden, weil laut Bundespolizei eine Person unberechtigt in den Sicherheitsbereich gelangt ist. (Themenbild) © KEYSTONE/AP/MICHAEL PROBST

Am Frankfurter Flughafen läuft seit Dienstagmittag ein Teilräumung in einem der Abfertigungsgebäude. Der Grund ist laut der Bundespolizei ein Vorfall an der Sicherheitskontrolle.