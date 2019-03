Payerne investiert in Geschäftsfliegerei

Der "Payerne Airport" verfügt laut den Promotoren viele Vorteile. Die Region erhofft sich durch den Neubau einen wirtschaftlichen Aufschwung. © Keystone/ADRIEN PERRITAZ

Der Militärflugplatz in Payerne VD setzt künftig stärker auf die Geschäftsfliegerei. Am Freitag ist der neue Businessterminal in Betrieb genommen worden. Das 177 Meter lange Gebäude enthält Hangars für Flugzeuge, Logen für Kunden sowie Büros, Konferenz- und Sitzungszimmer.