521 Passagiere: Flugzeug unter Quarantäne

Kein Ausreisen: Wegen Grippe-Verdachts mehrerer Passagiere steht ein Flugzeug der Emirates in New York unter Quarantäne. (Archivbild) © KEYSTONE/AP WABC7

Ein aus Dubai kommendes Emirates-Flugzeug ist wegen mehrerer kranker Passagiere am New Yorker Flughafen unter Quarantäne gestellt worden. Die 521 Menschen an Bord würden wegen eines möglichen Grippe-Ausbruchs untersucht.