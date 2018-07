Glimpflicher Ausgang eines Flugzeugunfalls ins Mexiko

Bei einem Unglück mit einem Flugzeug der Airline Aeromexico sind im Norden von Mexiko dutzende Personen verletzt worden. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/SERGIO BARRENECHEA

Im Norden Mexikos ist ein Flugzeug mit rund 100 Menschen an Bord verunglückt. Nach Angaben lokaler Medien wurden bei dem Absturz in der Nähe des internationalen Flughafens Guadalupe Victoria im Bundesstaat Durango am Dienstag rund 80 Menschen verletzt.