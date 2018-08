Flugzeug überschlägt sich bei Konstanz

Am Mittwoch um 14:35 wollte der Pilot eines Ultraleichtflugzeugs auf dem Flugplatz Konstanz starten. Während des Abhebens blieb die Maschine im Zaun des Flugplatzes hängen, kam ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Rücken liegen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befanden sich beiden Flugzeuginsassen schon nicht mehr in der Maschine und wurden betreut. Sie wurden anschliessend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Konstanz gebracht, schreibt die Polizei Konstanz. Beide waren ansprechbar. An der Maschine ist wahrscheinlich ein Totalschaden entstanden.

Da aus dem Flugzeug Kerosin auslief, musste die Feuerwehr das Wrack sichern. Zu einem Brand kam es nicht. Warum das Ultraleichtflugzeug einer Flugschule aus Rheinland-Pfalz verunglückte, ist noch nicht klar. Der Polizeiposten Friedrichshafen-Flughafen untersucht die Unglücksstelle und das Flugzeug und hat die Ermittlungen aufgenommen.

(red.)