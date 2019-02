Flumserberg fördert den Nachwuchs

Am Samstag werden am Flumserberg im Namen der «giantXtour» Snowboardcross- und Skicross-Wettkämpfe ausgetragen. So können die Snowboarder wichtige Punkte für die Audi Snowboard Series gewinnen. Mitmachen kann jeder, der Ski- oder Snowboard fährt. Jeweils vier Personen starten gemeinsam, die zwei ersten Fahrer qualifizieren sich dann für den nächsten Lauf, bis im Finallauf die Ränge eins bis vier ausgefahren werden. Die acht besten Mädchen und Jungen qualifizieren sich für das «giantXtour»-Final, welches Mitte März in Leysin stattfindet.

Neu wird in diesem Jahr internationale FIS Rennen ausgetragen. Diese finden am Samstag, 9. Februar, zwischen den «giantXtour»-Läufen sowie am Sonntag, 10. Februar, statt. Zusätzlich werden am Sonntag auch Open Snowboard-Wettkämpfe veranstaltet.

Ziel der Veranstaltung ist es, dass junge Fahrer die Möglichkeit haben, sich mit ebenbürtigen Konkurrenten am Berg zu messen.

(nm)