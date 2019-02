EGMR entscheidet gegen Beschwerde

Arbeit am umstrittenen Ilisu Staudammprojekt am Tigris bei Hasankeyf im Osten der Türkei. (Archivbild) © Keystone/ERKLAERUNG VON BERN/MUJGAN ARPAT

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stellt sich der Überflutung der 12’000 Jahre alten Kulturstätte Hasankeyf in der Türkei nicht in den Weg. wiesen am Donnerstag die Beschwerde einer Gruppe türkischer Intellektueller und Akademiker als unzulässig zurück.