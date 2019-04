Das Werk "Mondflug" (2017) von Roman Signer ist Teil der Ausstellung "Fly me to the Moon" im Kunsthaus Zürich. Sie dauert vom 5. April bis 30. Juni 2019. © Roman Signer

Der ersten Landung des Menschen auf dem Mond am 20. Juli vor 50 Jahren widmet das Kunsthaus Zürich die Ausstellung «Fly me to the Moon». Der Schwerpunkt der rund 200 ausgewählten Monddarstellungen liegt beim 20. Jahrhundert.