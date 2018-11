FM1 bezahlt eure Weihnachtswünsche FAQ

Kann man auch Wünsche einreichen die nicht in der Shopping Arena erworben werden können?

Man kann grundsätzlich jeden Wunsch einreichen, auch wenn dieser nicht in der Shopping Arena erworben werden kann. Der Wert des Wunsches wird jedoch ausschliesslich in Shopping Arena Gutscheinen erstattet.

Kann man auch mehrere Wünsche einreichen?

Jeder Teilnehmer kann beliebig viele Wünsche einreichen. Für jeden Wunsch muss das Formular jedoch erneut komplett ausgefüllt und abgesendet werden. Heisst also, nur ein Wunsch pro Absendung.

Kann auch jemand anderes für mich anrufen, nachdem mein Wunsch im Radio vorgelesen wird?

Nein! Um zu gewinnen muss sich immer der Absender des Formulars persönlich bei uns melden.

Kann ich erneut mitmachen, wenn ich bereits einmal gewonnen habe?

Ja, die erneute Teilnahme an unserer Aktion ist jederzeit möglich.

Wann sind die Wünsche im Radio zu hören?

Wir geben täglich um ca. 07:03, 12:03 und 17:03 jeweils einen Weihnachtswunsch im Radio bekannt. Die Wünsche sind immer im Anschluss an Nachrichten, Wetter und Verkehr zu hören.