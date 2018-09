Wir fliegen dich zu Jason Derulo nach London!

Der Amerikanische Megastar Jason Derulo gibt am Freitag, 28. September in der Wembley Arena in London ein Konzert und FM1 fliegt dich hin!

Du erlebst nicht nur die spektakuläre Show des Superstars, sondern triffst Jason Derulo auch persönlich und übernachtest nach diesem unvergesslichen Abend in London, bevor es am nächsten Tag zurück in die Schweiz geht. Um dieses einmalige Wochenende zu gewinnen musst du nur FM1 hören! Wenn du zwischen Sonntag, 9. September und Freitag, 14. September einen der Hits von Jason Derulo im Programm von FM1 hörst, rufe sofort ins Studio (0848 22 22 11) an.

Mit etwas Glück sitzt du schon bald im Flieger nach London. zu den Teilnahmebedingungen