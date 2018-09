Focacceria sucht dringend neue Küche

«Die Focacceria in St.Gallen ist seit 2005 ein beliebter und nicht mehr wegzudenkender Gastronomiebetrieb in der Innenstadt», schreiben die Betreiber in einer Medienmitteilung. Nun sucht das Team nach einem neuen Standort für die Produktionsküche. Bis anhin war diese an der Rosenheimstrasse, direkt beim Olma-Gelände. Wegen der geplanten Überbauung bei der Olma muss die Küche weichen.

Ab sofort, bis spätestens 2019, ist das Focacceria-Team auf der Suche nach einer neuen grossen Produktionsküche. Gemäss Mitteilung sollte die Küche gut erschlossen sein, allenfalls in Teufen oder im Riethüsli liegen. Viel Lagerplatz und Parkplätze sollten vorhanden sein. Das ganze sollte wenn möglich grösser als 350 Quadratmeter sein.

Wer dem Team eine solche Küche vermittelt, wird reich belohnt: 365 mittlere Focaccias im Gesamtwert von 4652 Franken.

(red.)