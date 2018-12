Förderbänder der Post liefen rund um die Uhr

Die Förderbänder der Post standen in den Tagen vor Weihnachten nur für Wartungsarbeiten still: In den drei grossen Verteilzentren wurden täglich 1,4 Millionen Pakete sortiert. © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

In den Tagen vor Weihnachten liefen die Förderbänder in den Paket- und Briefzentren der Post fast rund um die Uhr: So wurden in der Vorweihnachtswoche pro Tag 1,4 Millionen Pakete sortiert. Die Maschinen standen nur für ein paar Stunden während Wartungsarbeiten still.