Ford rutscht in die roten Zahlen – Probleme in Europa und China

Der US-Autobauer Ford hat im vierten Geschäftsquartal ausserhalb der USA vielerorts Verluste erwirtschaftet. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Ford ist angesichts hoher Sonderkosten sowie zunehmender Probleme in China und Europa in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich wurde im vierten Quartal ein Verlust von 116 Millionen Dollar verbucht.Dies teilte der zweitgrösste US-Autobauer am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Dearborn mit.