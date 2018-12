Ford schliesst Werk in Frankreich

Ford hat die Schliessung eines Werkes in Frankreich angekündigt. (Archiv) © KEYSTONE/AP/GENE J. PUSKAR

Ford hat die Schliessung eines Werks in Frankreich angekündigt und damit Empörung bei der Regierung in Paris ausgelöst. Bis Ende August werde die Fertigung in Blanquefort heruntergefahren, teilte der US-Autobauer am Donnerstag mit.