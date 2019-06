Ford streicht 12’000 Stellen in Europa

Der US-Autobauer will in Europa sechs Fabriken schliessen. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/TANNEN MAURY

Der unter Kostendruck geratene Autobauer Ford setzt in Europa zum Kahlschlag an. 12’000 Arbeitsplätze und sechs Fabriken werden bis Ende kommenden Jahres gestrichen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.