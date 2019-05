Forfait von Weltnummer 1 Osaka

Im Halbfinal trifft Bertens, die letzte Woche in Madrid triumphiert hatte, auf die Britin Johanna Konta oder die Tschechin Marketa Vondrousova.

Noch am Donnerstag habe sie keine Beschwerden verspürt, berichtete Osaka auf einer Medienkonferenz am Freitag. «Deswegen bin ich jetzt irgendwie verwirrt, denn ich bin heute aufgewacht und konnte meinen Daumen nicht mehr bewegen.» Unlängst hatte die Australian-Open-Gewinnerin eine Bauchmuskelzerrung auskuriert.

Ob die 21-Jährige Osaka ihre Teilnahme am French Open absagen muss, bleibt offen. Das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am Sonntag in einer Woche. Osaka bleibt mindestens bis dahin die Weltnummer 1.

(SDA)