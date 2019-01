Wassermangel wegen Klimawandel

In der Sahara dauert es mehrere tausend Jahre bis sich das Regenwasser in tieferen Erdschichten als Grundwasser ansammelt. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/JEROME DELAY

Künftigen Generationen droht infolge des Klimawandels ein mitunter drastischer Mangel an Grundwasser. In den nächsten 100 Jahren werden wahrscheinlich nur die Hälfte der Grundwasservorkommen weltweit wieder vollständig auffüllen oder in ein Gleichgewicht zurückkehren.