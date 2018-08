Rekordbrand in Nordkalifornien

Die Feuerwehr hat bei der Bekämpfung des Grosswaldbrandes "Mendocino Complex Fire" in Nordkalifornien Fortschritte gemacht. © KEYSTONE/FR34727 AP/NOAH BERGER

In ihrem dramatischen Kampf gegen den grössten jemals registrierten Waldbrand in Kalifornien sind die Einsatzkräfte vorangekommen. Der als «Mendocino Complex» bezeichnete Brand im Norden des US-Bundesstaats war am Mittwoch zu 47 Prozent eingedämmt.