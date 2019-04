Pinterest will an der Börse 1,3 Mrd. USD einsammeln

Pinterest-Mitgründer Evan Sharp will die Fotoplattform an die New Yorker Börse bringen. Über den Börsengang will das Unternehmen 1,3 Milliarden US-Dollar einsammeln.(Archivbild) © KEYSTONE/AP/BEN MARGOT

Die Online-Fotoplattform Pinterest will bei ihrem Gang an die New Yorker Börse bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar einsammeln. Beim Festlegen des Preises je Aktie zum Börsengang neigt Pinterest zur Vorsicht.