Frachtflugzeug in Texas abgestürzt – drei Menschen an Bord

In den USA ist am Samstag eine Transportmaschine in eine Bucht gestürzt. © KEYSTONE/AP KRIV FOX 26

Im US-Bundesstaat Texas ist ein Frachtflugzeug in eine Bucht gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen seien drei Menschen an Bord der Maschine gewesen, teilte eine Sprecherin der US-Luftfahrtbehörde FAA am Samstag mit.