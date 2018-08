Francine Jordi – Üses Läbe

«Noch lange nicht genug» erscheint am 28. September 2018. Als erstes «Schmankerl» erschien Anfang Juni die auf Hochdeutsch gesungene Party-Nummer «Da geht noch mehr». Mit «Üses Läbe» veröffentlicht Francine Jordi nun den ersten von drei Mundarttiteln ab dem kommenden Album. Alle drei Mundarttitel auf dem Album entstanden in Zusammenarbeit mit Hitproduzent Georg Schlunegger (Hitmill). «Üses Läbe» ist eine wunderschöne, ergreifende und heimelig-süffige Ballade, die Jordi an die glückliche Ehe ihrer Eltern Margrit und Franz erinnert.

im TV : Sonntag, 2. September – ARD Immer wieder sonntags – 10 Uhr