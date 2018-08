Frank André – Manchmal wenn man liebt

© Frank André / facebook

Manchmal wenn man liebt, gehen tausend Sonnen auf. Die Welt erscheint schon im Winter wie ein Frühling, und die Songs, die im Radio erklingen, sind alle Lieblingslieder. Denn das Glück im Herzen spiegelt sich immer in der Welt da draussen wider. Frank André beschreibt diese wunderbaren Momente der Verliebten mit grosser Intensität und macht den Song «Manchmal wenn man liebt» mit seiner gefühlvollen Stimme zu einem Gänsehaut-Schlager. Dabei merkt man dem Sänger an, dass er diese Hochstimmung selbst nur zu gut kennt. Aus Liebe nämlich hat der gebürtige Mainzer vor einiger Zeit seine Heimat verlassen und ist nach Zürich in die Schweiz gezogen.