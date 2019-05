Frankreichs Nationalversammlung für raschen Notre-Dame-Wiederaufbau

Die Pariser Kathedrale Notre-Dame wurde bei einem Brand Mitte April schwer zerstört. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/THIERRY MALLET

Die französische Nationalversammlung hat die Pläne der Regierung für einen schnellen Wiederaufbau der Pariser Kathedrale Notre-Dame verabschiedet. 32 Abgeordnete stimmten am späten Freitagabend in erster Lesung dafür, fünf dagegen, zehn enthielten sich.Der Senat befasst sich am 27.