Franziska – «Herrlich unperfekt»

Für die neuen Songs ihres nunmehr sechsten Albums hat sich FRANZISKA bewusst viel Zeit gelassen. Alle Lieder sollten zu ihrem derzeitigen Lebensgefühl und den Themen, die sie bewegen, passen. Und so ist dieser Longplay ein Spiegelbild der fragilen Gefühlswelt einer jungen Frau geworden, die sich einerseits «ohne Wenn und Aber» einfach voll ins Leben und die Liebe stürzen möchte, die sich andererseits aber auch 1000 Fragen zu ihrer persönlichen Entwicklung und gesellschaftlichen Veränderungen stellt. Mehr denn je überzeugt sie dabei durch Authentizität, Lebensfreude und Ausdrucksstärke. Als Vorboten aus ihrem im Sommer 2018 erscheinenden neuen Album «Herrlich unperfekt», hat die beliebte Sängerin aber als allererste Single den Titelsong und Album-Trailer ausgekoppelt. Ein absolut eingängiger Pop-Song mit einer starken Message: Steht zu Euren Schwächen, Fehlern, Macken oder Ticks, denn das macht Euch einzigartig und sympathisch! In einer Zeit, wo jeder nach Perfektion und gesellschaftlicher Anerkennung strebt und am besten gleich Superstar, Traumfrau, Fussballer des Jahres oder Top-Manager werden will, ein wohltuend entspanntes Lied, das Druck nimmt und locker stimmt. Wir freuen uns schon jetzt auf das Album einer «herrlich unperfekten» FRANZISKA! (da music)