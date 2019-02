Franziska Wiese – Alles Weiss

Seit ihrem Durchbruch im Jahr 2015 mit ihrem Debüt-Album «Sinfonie der Träume» ist Franziska in zahlreichen Musiksendungen im Fernsehen zu sehen und hat sich in Windeseile einen Namen in der Schlagerszene erarbeitet. Auch mit dem aktuellen Album «ALLES WEISS» sorgte die hübsche Cottbusserin 2018 wieder für mächtig Furore.

Die neue Singleauskopplung «Alles Weiss» ist der Titelsong des Albums und führt uns direkt hinein in Franziskas musikalische Welt. Die Farbe Weiß steht dabei für Unschuld und Reinheit, wie sie auch das Brautkleid symbolisiert, oder für Heiligkeit und Erlösung. Franziska Wiese liebt diese Farbe in allen Nuancen. Im Text geht es daher auch um eine Neugeburt, einen Neuanfang und um die Suche ?nach einer Welt, in der alles gut ist?. Die Musik ist tanzbar und verströmt trotzdem Sehnsucht, entführt uns in eine Art neue Romantik des Schlagers, wie sie nur Franziska Wiese mit ihrer orchestralen Welt erstehen lassen kann. «Alles Weiss» ist insofern das romantisch-schöne Leitmotiv für Franziskas einzigartige Klangwelt. (Electrola)