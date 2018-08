Franziska Wiese tanzt mit Geige

Die aktuelle Single «Ich tanz im Regen» aus dem zweiten Albums «Alles Weiss» stellte Franziska Wiese in der ARD Sendung «Immer wieder sonntags vor». Nach dem Auftritt konnten wir von Radio Melody Melody kurz mit ihr sprechen.

Ihr TV-Debüt gab sie 2016 bei Florian Silbereisen. Franziskas unverkennbares Markenzeichen ist ohne Zweifel ihre Violine, die sie gekonnt und virtuos in nahezu jedem ihrer Songs erklingen lässt. Die aktuelle Single „Ich tanz im Regen“ verfolgt weiter diesen Weg und ist zudem der Vorbote ihres kommenden zweiten Albums „Alles Weiss“, das im Juli 2018 veröffentlicht wird.

Franziskas Song verbindet aktuelle Pop und Dance Sounds mit einer rhythmisch ausgeklügelten Geigenmelodie in Moll, die sich wie ein klassisches Leitmotiv durch den Song zieht. Diese Doppeldeutigkeit der Gefühlswelten zeigt sich in der Musik wie auch im Inhalt des Liedes. Es geht um eine zerbrochene Liebesbeziehung, die im Regen weggetanzt oder gar heil getanzt wird. Das Ende bleibt offen. Produziert wurde der Song von den Jungs von SILVERJAM aus Hamburg, die auch schon für Tokio Hotel, Glasperlenspiel, Kerstin Ott, Helene Fischer u.v.m. an den Reglern saßen. Das Produzenten-Team gehört aktuell sicher zu den erfolgreichsten Producern Deutschlands. Warum das so ist, kann man an den erlesenen Sounds und Grooves erkennen, die auch diesen Song zu einem sicheren Hitkandidaten machen.

Franziska Wiese gelingt es mit Hilfe des Teams spielend, ihren eigenen Sound zu kreieren und so dem Schlager eine neue Farbe zu schenken. Eine Farbe, die gefühlvoll, virtuos, fantasievoll und doch auch mit jeder Menge Power versehen ist. Dass Franziska die Zukunft gehört, steht bei so viel Talent und Mut ausser Frage.

Franziska Wiese wurde im beschaulichen Spremberg in der Lausitz geboren. Einem Ort, der seine Bekanntheit weniger der hohen Kunst, als eher dem handfesten Braunkohle-Tagebau verdankt. Dort wuchs Franziska auf, ging zum Gymnasium, absolvierte ihr Abitur in Cottbus und schloss eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte bei der Stadtverwaltung Spremberg ab. Sofort bekam sie in ihrer Heimatstadt eine Anstellung in der Hartz IV-Behörde. Über den Lebensunterhalt z.B. gleichaltriger, oder gestandener Personen zu entscheiden, war für sie als junger Mensch eine enorme Herausforderung. Sie schöpfte Kraft durch Auftritte als Sängerin. Durch ihre Leidenschaft zur Musik mit entsprechender Ausbildung, Disziplin, Ausdauer und eisernen Willen, konnte sie ihr Hobby zum Beruf zu machen.

​Durch das Fernsehen entdeckte sie als 6-jähriges Mädchen bei der Ausstrahlung von klassischen Konzerten ihre Liebe zur Violine. „Ich ging meiner Mutter so lange auf die Nerven, bis ich eine Geige bekam und Unterricht nehmen durfte“, erinnert sie sich an ihre zarten Anfänge. Somit absolvierte sie eine 10-jährige Violinen Ausbildung am Konservatorium in Cottbus, war Mitglied im Südbrandenburgischen Kinder- und Jugendstreichorchester, sowie in einem internationalen Jugendstreichorchester.

Als Kind wirkte sie beim Kinderchor der Musikschule mit und nahm später eine mehrjährige Gesangsausbildung in unterschiedlichen Musikrichtungen auf. Franziska entschied sich jedoch vorerst für eine solide Berufsausbildung, sodass ihr Hobby etwas in den Hintergrund treten musste. Im Nachhinein macht natürlich alles Sinn, denn Franziskas Markenzeichen ist die Verbindung zwischen Bodenständigkeit mit ihrem Können als Sängerin und Violinistin. In der musikalischen Entwicklung halfen aber sicher auch die vielen Auftritte als semi-professionelle Sängerin bei Stadtfesten und privaten Feiern, bei denen sie angesagte Rock-, Pop-, und Schlagersongs performte. 2013 wagte sie den Sprung ins kalte Wasser und begann, allein von der Musik zu leben.

Das Glück führte sie während dieser Zeit zu einem professionellen Team u.a. zu André Stade, der sie für verschiedene Projekte als Studiosängerin einsetzte. Er sah ihr Talent nicht nur als Sängerin, sondern auch als Musikerin und Autorin, so dass sie auf André Stades Album Im Leben und Roland Kaisers Single „Das Beste am Leben“ als Komponistin und Texterin mitwirken durfte.

In dieser Zusammenarbeit entstand so ihr Debüt-Album „Sinfonie der Träume“ produziert von Thorsten Brötzmann und André Stade. Der orchestrale Sound des Albums ist dabei ganz auf Franziska zugeschnitten und gibt der Schlagerwelt etwas wirklich Neues: Schlager, Orchester, Pop und virtuose Geigen-Soli verbinden sich zu einer Schlager-Sinfonie.

Franziskas Debüt-Album “Sinfonie der Träume” steckt voller authentischer Momente und musikalischer Überraschungen. Es ist schön, dass mit Franziska Wiese wieder eine Schlagersängerin an den Start geht, die ihre Texte und Musik zum größten Teil schreibt und mitschreibt.

(franziskawiese.de)