Französische Nationalversammlung stimmt für Digitalsteuer

Google, Amazon, Facebook und Apple: Von der dreiprozentigen Digitalsteuer betroffen sind Konzerne, die mir ihrem Digitalgeschäft mehr als 25 Millionen Euro Umsatz in Frankreich machen und über 750 Millionen weltweit. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA DPA/BORIS ROESSLER

Die französische Nationalversammlung hat in erster Lesung für die geplante Digitalsteuer für Internetkonzerne gestimmt. Die Abgeordneten votierten am Montagabend in Paris für das Vorhaben, das von der US-Regierung scharf kritisiert wird.