Französische Sportministerin Flessel verlässt Regierung

Die französische Sportministerin und Ex-Weltklasse-Fechterin Laura Flessel kündigt ihren Rücktritt aus der Regierung an. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA POOL/CHRISTOPHE PETIT TESSON / POOL

Die beliebte französische Sportministerin Laura Flessel hat angekündigt, die Mitte-Regierung von Édouard Philippe zu verlassen. Das teilte Flessel am Dienstag in Paris mit. Die 46-Jährige führte persönliche Gründe an.