Französischer Senatsbeamter soll für Nordkorea spioniert haben

In Frankreich soll ein Beamter für Nordkorea spioniert haben. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/FRANCOIS MORI

In Frankreich soll ein hoher Beamter des Senats Spionage für Nordkorea betrieben haben. Der Mann wurde am Sonntagabend vom französischen Inlandsgeheimdienst DGSI festgenommen, wie am Montagabend aus Justizkreisen in Paris verlautete.