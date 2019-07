Jahresweltbestzeit von Hellen Obiri

Shelly-Ann Fraser-Pryce feierte über 100 m in London einen überlegenen Sieg und blieb mit 10,78 Sekunden nur fünf Hundertstel über der Jahresweltbestzeit © KEYSTONE/EPA/NEIL HALL

Am zweiten Tag des Diamond-League-Meetings in London sorgen die Frauen für die Glanzlichter. Die Jamaikanerin Shelly-Ann Fraser-Pryce gewinnt über 100 m in 10,78 Sekunden.