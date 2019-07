Frau auf offener Strasse ausgeraubt

Die Frau war am Montagmorgen gegen 05.30 Uhr in der Färbergasse in Romanshorn unterwegs, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde. Der Täter bedrohte sie und brachte sie dazu, ihm ihr Portemonnaie auszuhändigen. Er flüchtete mit rund 100 Franken. Die 61-Jährige wurde nicht verletzt.

Der Unbekannte ist ca. 1.80 Meter gross, zwischen 20 und 40 Jahre alt und von magerer Statur, er sprach schweizerdeutsch. Wer Angaben zum Täter machen kann oder etwas beobachtet hat, soll sich beim Polizeiposten Romanshorn melden.

(red. / Kapo TG)