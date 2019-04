Der tödliche Unfall ereignete sich in einem Fleischverarbeitungsbetrieb im Ort Muncy im US-Bundesstaat Pennsylvania. © ABC News/Screenshot

Grauenvoller Arbeitsunfall in den USA: Eine Frau ist in einem Industriebetrieb in einen Fleischwolf gefallen und umgekommen. Ihre Leiche entdeckte laut Behörden ein Kollege, der merkwürdige Geräusche aus der Maschine gehört habe.