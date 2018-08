Frau in Koma: Protest nach Angriff auf fünf Frauen in Genf

Rund 100 Personen haben am Donnerstagabend in Genf gegen Gewalt an Frauen protestiert. Anlass für die Kundgebung war ein Angriff einer Gruppe Männer auf fünf Frauen vom Mittwoch. Zwei der Frauen wurden so schwer am Kopf verletzt, dass ihr Zustand weiterhin ernst ist - eine davon liegt sogar im Koma. © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Rund hundert Personen haben am Donnerstagabend in Genf gegen Gewalt an Frauen demonstriert. Anlass war ein brutaler Angriff einer Gruppe Männer auf fünf Frauen in der Nacht auf Mittwoch. Eine der Frauen wurde so schwer verletzt, dass sie im Koma liegt.