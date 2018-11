Vermisste Frau tot aufgefunden

Die Frau ging am Sonntagnachmittag in Schaan mit ihrem Hund spazieren. Seither wurde sie nicht mehr gesehen. Wie die Landespolizei mitteilt, sei die Frau wohl im Gebiet «Fanola» zwischen Schaan und Planken abgestürzt. Der Notarzt der Rega konnte nur noch den Tod feststellen. Der Hund wurde in der Nähe der Frau unverletzt gefunden.

Bereits am Sonntag wurde mit Polizeihunden nach der Frau gesucht. Neben der Landespolizei beteiligten sich auch die Bergrettung, die Rettungshundegruppe Liechtenstein, die Feuerwehr Planken und die Rega an der Suche.

(red.)