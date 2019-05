Frau in Polen bringt Sechslinge zur Welt

Die Geburt von Sechslingen ist äusserst selten - nach Angaben der Ärzte in Krakau kommt eine Sechslingsgeburt auf 4,7 Milliarden Entbindungen. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/UWE LEIN

Eine junge Polin hat Sechslinge zur Welt gebracht. Die vier Mädchen und zwei Jungen wurden am Montag in der 29. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt geholt. Sie wiegen zwischen 890 und 1300 Gramm.Der Mutter und den Neugeborenen gehe es gut, sagte eine Kliniksprecherin der Nachrichtenagentur AFP.