Im Gebiet des Axalphorns ist am Dienstagnachmittag eine Wanderin abgestürzt. Die Retter konnten die Frau nur noch tot bergen.

Eine 55-jährige Wanderin aus dem Kanton Luzern ist am Dienstag in der Region des Axalphorns in unwegsamem Gelände zu Fall gekommen und abgestürzt. Die Rettungskräfte konnten die Frau nur noch tot bergen.