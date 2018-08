Die 84-Jährige sass am 7. August auf einer Rampe beim Volg in Pany. Als der Bus auf die Haltestelle fuhr, eilte die Frau dem Fahrzeug entgegen. Dabei stürzte sie und wurde verletzt. Die Frau musste ins Spital gebracht werden, wo sie am 21. August verstarb.

Die Kantonspolizei Graubünden sucht Personen, die den Unfall beobachtet haben (081-257-76-50).

(Kapo GR/red.)