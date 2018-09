Eine 58-jährige Polin ging in einem Museum in der norditalienischen Stadt Manuta mit Fleischermessern auf Besucher los. Eine Frau kam dabei ums Leben. (Symbolbild) © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Eine Frau hat im Stadtmuseum von Canneto sull’Oglio in Mantua in Norditalien mit Fleischermessern auf Besucher eingestochen und dabei eine 54-Jährige getötet. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete die Zeitung «Repubblica» in der Nacht zum Sonntag.