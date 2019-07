Die aufgebotenen Rettungskräfte wurden mit einem Helikopter der Air-Glaciers zum Unfallort geflogen. Sie konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. (Symbolbild) © Keystone/OLIVIER MAIRE

Eine 72-jährige Wanderin ist in Champéry VS tödlich verunglückt. Die Walliserin wurde am Freitag in der Region Pas de Chavanette leblos aufgefunden.