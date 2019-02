Frauen arbeiten seit Anfang Jahr bis am Freitag ohne Lohn

Frauen erhalten für gleiche Arbeit noch immer nicht den gleichen Lohn wie Männer, trotz Verfassungsartikel und Gleichstellungsgesetz: Auf diese Ungleichbehandlung will der "Equal Pay Day" aufmerksam machen. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Frauen und Männer sollen für gleiche Arbeit gleich viel in die Tasche bekommen: Rote Taschen, die Frauen und Männer in über 20 Städten und Gemeinden verteilen, sollen auf den «Equal Pay Day» am (morgigen) Freitag aufmerksam machen.